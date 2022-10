Rad-Cross

Cyclocross World Cup Waterloo: Eli Iserbyt gewinnt die erste Station souverän vor Laurens Sweeck

Der belgische Fahrer Eli Iserbyt gewinnt den ersten Cyclo-Cross-Weltcups in Waterloo, Belgien. Damit startet er mit einem Sieg in die neue Saison, in der er seinen Titel verteidigen will. Iserbyt fährt allein vor Laurens Sweeck und Lars van der Haar ins Ziel. Das Finish im Video.

00:01:11, vor 30 Minuten