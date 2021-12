Rad-Cross

Cyclorcross: Wout van Aert gewinnt Azencross und feiert sechsten Sieg im sechsten Rennen

Wout van Aert (Jumbo – Visma) hat den Azencross in Loenhout und damit das sechste Cyclocross-Rennen, an dem er teilnahm, in Folge gewonnen. Der Belgier spielte mit der Konkurrenz und siegte am Ende mit 14 Sekunden Vorsprung.

00:02:59, vor einer Stunde