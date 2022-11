Es war Werbung für den Querfeldeinsport, vom Start weg war für Spannung gesorgt. Ronhaar, neben Nys der Topfavorit, war schlecht gestartet und musste in den ersten beiden Runde mächtig aufs Tempo drücken, um den Anschluss mit der Rennspitze, bestehend aus Nys und Verstrynge, wiederherzustellen.

Das gelang, nachdem Nys in der 2. Runde mit einem Platten zurückfiel. Gegen Ende dieses Umlaufs schloss Ronhaar mit seinem Teamkollegen Tibor del Grosso zu Verstrynge und Meeussen auf. Die beiden Belgier und sein junger Landsmann konnten dem konstanten Druck Ronhaars schon bald nicht mehr folgen. Der U23-Weltmeister von 2021 setzte sich ab, hatte schnell zwanzig Sekunden Vorsprung und sah zur Rennhälfte schon aus wieder Sieger.

Doch dann wendete sich das Blatt, die drei Verfolger kamen wieder auf sieben Sekunden heran, als Meeussen in der technischsten Passage stürzte und del Grosso durch einen Plattfuß Zeit verlor. Während Meeusen den Anschluss wieder herstellen konnte, war der Medaillenkampf für del Grosso beendet. Ersetzt wurde er bei den Verfolger von Nys, der sich zurückgekämpft hatte.

Der Vormarsch des Sohnes von Crosslegende Sven Nys wurde an der Traverse der fünften von sieben Runden aber durch einen technischen Fehler gebremst. Verstrynge nutzte die Situation, um sich 16 Sekunden hinter Ronhaar von den Verfolgern, die von hinten Zuwachs vom überraschenden Toneatti bekamen, zu lösen.

Ronhaars Einbruch leitet die Wende ein

Im vorletzten Umlauf hatte Verstrynge seinen Rückstand zeitweise auf vier Sekunden reduziert, doch der Führende kämpfte zurück und lag eingangs der Schlussrunde wieder sieben Sekunden vorn. Zur Mitte des Kurses aber holte der Belgier den Niederländer doch ein – und Ronhaar hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Dass Nys, Meeussen und Toneatti ihn nur wenige Sekunden später einholten änderte nichts an dieser Lage und der Baloise-Fahrer wurde durchgereicht.

Nys schien seinen Landsmann an der Spitze Gold noch streitig machen zu können, der aber wehrte sich erfolgreich und sicherte sich so einen ersten internationalen Titel, nachdem er letztes Jahr in Fayetteville Silber gewonnen hatte. “Die WM war eine große Enttäuschung. Heute war das erste große Ziel dieser Saison und das zu erreichen ist fantastisch“, freute sich der Sieger im Ziel-Interview.

Das deutsche Oktett hatte mit dem Kampf um die Top Ten wie erwartet nichts zu tun. Fabian Eder lag bis zur Schlussrunde auf Rang 20, musste sich im Ziel aber mit Position 22 begnügen. Lukas Herrmann und Luca Harter erreichten auf Platz 28 und 29 ebenfalls die besten 30. Dario Lillo verpasste als bester Schweizer als Elfter die Top Ten knapp. Der Österreicher Adrian Stieger beendete das Rennen als 49.

