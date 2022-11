Rad-Cross

Koppenbergcross - Ungefährdet am "Mythos in Flandern": Fem van Empel feiert achten Saisonsieg

Die Gesamtweltcupführende Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) feiert am Koppenberg in Belgien ihren achten Sieg in der laufenden Cyclocross-Saison. Die 20 Jahre alte Niederländerin triumphiert am "Mythos in Flandern" vor ihrer Teamkollegin Denise Betsema.

00:03:08, vor einer Stunde