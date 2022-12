Rad-Cross

Mathieu van der Poel gegen Wout Van Aert: So lief das Duell der Superstars beim Cross-Weltcup in Antwerpen. Mit einem Angriff in der zweiten Runde setzte sich der Niederländer beim achten Weltcup-Rennen der Saison am Sint Annastrand in Antwerpen souverän durch. Wout van Aert (Jumbo – Visma), der beim Scheldecross seinen Saisoneinstand feierte, wurde Zweiter.

