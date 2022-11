Vierte wurde die Luxemburgerin Marie Schreiber vor der Britin Zoë Backstedt.

Auf dem im Vergleich zum Samstag deutlich trockeneren Kurs setzte sich Pieterse schon in der 1. Runde ab. “Ich fühlte mich nach dem Start gut und griff sofort an, um bei den technischen Passagen vorn zu sein. Ich hatte dann eine kleine Lücke und entschloss mich es gleich zu versuchen“, blickte Pieterse im Ziel-Interview zurück. Schreiber, die wie so oft als Schnellste aus den Startblöcken geschossen war, konnte am längsten Widerstand leisten. Nachdem Backstedt in einer steilen, technischen Abfahrt heraus spektakulär auf den Kopfsteinpflasteranstieg stürzte, konnten sich die Französin Line Burquier und die Niederländerin Shirin van Anrooij im vorläufigen Kampf um Platz drei etablieren.

Ad

Die drei Verfolgerinnen kamen im zweiten Umlauf zusammen, doch Burquier sprengte die Gruppe wenig später durch ihre tolle Fahrtechnik und starke Kletterleistung. Van Anrooij konnte die MTB-Weltmeisterin der Juniorinnen noch einige Male zurückholen, gegen Mitte der dritten von sechsten Runden aber zog die Französin definitiv weg. Hinter Pieterse, die bei der MTB-WM noch Silber hinter ihr gewonnen hatte, lag sie zu diesem Zeitpunkt aber schon 40 Sekunden zurück. In der zweiten Rennhälfte gab es in den vorderen Regionen keine Positionsverschiebungen mehr.

Rad-Cross Verstrynge gewnnt U23-Krimi - Drama um Ronhaar UPDATE GESTERN UM 13:47 UHR

Judith Krahl startete gut, konnte ihren Platz in den Top Ten aber nicht lang halten. Die Deutsche verlor an den Steigungen zu viel Zeit und fiel zwischenzeitlich bis auf Position 14 zurück. In den letzten beiden Runden gewann sie aber drei Ränge zurück und verpasste so als Elfte die besten Zehn nur knapp. Clea Seidel beendete das Rennen als Zwanzigste. Die Schweizerin Jaqueline Schneebeli kam als 17. Ins Ziel.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Trotz Reifenschaden: Van Empel krönt sich zur Europameisterin

Rad-Cross Trotz Reifenschaden: Van Empel krönt sich zur Europameisterin VOR 21 STUNDEN