Rad-Cross: Schwerstarbeit im Schlamm - die Highlights des Frauenrennens der Superprestige in Niel

Rad-Cross: Schwerstarbeit im Schlamm - die Highlights des Frauenrennens der Superprestige in Niel mit dem Sieg von Weltmeisterin Lucinda Brand. In der Schlussrunde erreichte sie Annemarie Worst (777), die den ersten Platz bereits vor Augen hatte. Dritte wurde Denise Betsema (Pauwels Sauzen – Bingoal), die so ihre Gesamtführung knapp verteidigte.

00:02:20, vor 25 Minuten