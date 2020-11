Rad-Cross

Superprestige Merksplas: Highlights des Männer-Rennens

Der Belgier Michael Vanthourenhout setzte sich in der Schlussphase des Superprestige-Laufs in Merksplas ab und konnte so das erste Wertungsrennen seiner Karriere gewinnen. Auf den weiteren Plätzen folgten seine Landsleute und Teamkollegen Eli Iserbyt und Laurens Sweeck, der im Sprint noch Toon Aerts (Telenet – Baloise) abfing.

