Cross-Weltcup: Wout Van Aert macht Gesamtsieg gegen Mathieu van der Poel in Overijse perfekt

Mit seinem ersten Sieg beim Druivencross in Overijse sicherte sich Wout Van Aert (Jumbo - Visma) zum dritten Mal nach 2016 und 2017 die Gesamtwertung des Cross-Weltcups. Mathieu van der Poel (Alpecin – Fenix), der seinen Widersacher in der dritten Runde wegen eines Plattens ziehen lassen musste, belegte sowohl in der Tages- als auch der Gesamtwertung Rang zwei.

