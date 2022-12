Rad-Cross

Weltcup-Highlights: So lief das Cross-Rennen der Frauen in Antwerpen

Nach vier Siegen in Folge zum Beginn der Weltcup-Saison und drei zweiten Plätzen in den letzten drei Rennen der Serie, hat Fem van Empel (Pauwels Sauzen – Bingoal) in Antwerpen am Sint Annastrand den achten Lauf des Weltcups für sich entschieden und so ihre Gesamtführung ausgebaut. Sie verwies Puck Pieterse (Alpecin - Deceuninck) auf den zweiten Platz vor Shirin van Anrooij (Baloise – Trek Lions).

00:03:09, vor 4 Stunden