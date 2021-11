Rad-Cross

Weltcup-Highlights: Spektakuläres Duell zwischen Eli Iserbyt und Toon Aerts in Besançon

Weltcup-Highlights: Spektakuläres Duell zwischen Eli Iserbyt und Toon Aerts in Besançon, das Duo deklassiert die Konkurrenz im Schlamm. Über eine Stunde duellierten sich die beiden auf höchstem Niveau und nahmen dem Rest des Feldes fast zwei Minuten ab. Dritter wurde in bei der Premiere in Frankreich der niederländische U23-Weltmeister Pim Ronhaar.

00:03:04, vor einer Stunde