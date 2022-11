Rad-Cross

Weltcup Overijse - Highlights: So lief das Rennen der Frauen mit Stürzen und Kampf im Schlamm

Weltcup Overijse - Highlights: So lief das Rennen der Frauen mit Stürzen und Kampf im Schlamm. Puck Pieterse (Alpecin – Deceuninck) meisterte diese Prüfung am besten. Die Niederländerin feierte mit einem überlegenen Start-Ziel-Sieg ihren ersten Triumph in einem Rennen der drei großen Cross-Serien.

00:02:45, vor einer Stunde