Ein Angriff reichte van der Poel für die Vorentscheidung. "Der Kurs liegt mir und technisch war ich gut", kommentierte der vierfache Weltmeister seinen Erfolg. Dominant hatte er sich früh im Wettkampf abgesetzt und seine Konkurrenten danach von der Spitze weg kontrolliert. "Schade, dass ich morgen nach Spanien fliege, das gute Gefühl beginnt wiederzukommen", meinte er nach seinem zweiten Sieg im dritten Rennen. Noch am Vortag war er beim Superprestige schwer gestürzt, doch die Folgen des Unfalls waren am Sonntag überschaubar.

"Ich hatte einige Schmerzen, aber die störten mich nicht während des Rennens", berichtete der Alpecin-Profi. Obwohl er in Antwerpen konkurrenzlos war, hofft er, seine Form noch weiter steigern zu können. "Gestern fühlte ich mich auch schon sehr stark. Heute war das genauso. Aber in Zukunft muss ich trotzdem besser werden, denn Wout wird sich auch noch steigern. Das werden noch tolle Duelle!", blickte van der Poel voraus.

Zufrieden mit seinem Saisondebüt zeigte sich van Aert im Ziel-Interview. "Es war ein unerwartetes Podiumsergebnis und toll wieder in solchen Massen zu fahren", freute sich der Jumbo-Profi. "Mein Gefühl war deutlich besser, als ich vorher erwartet hatte. Das ist ein super Beginn – darauf können wir aufbauen", so der Belgische Meister, dessen erste Ziele später im Jahr liegen. "In den nächsten Tagen werde ich hart trainieren, um in der Weihnachtsperiode um den Sieg mitfahren zu können", erzählte er. Eigentlich ist sein Blick aber vor allem auf die Weltmeisterschaft in Hoogerheide gerichtet.

Sturz als Schrecksekunde für Van Aert

Obwohl er eine starke Leistung zeigte, durchlebte der Flame auch eine Schrecksekunde. "An den Balken bin ich gestürzt, das habe ich wohl vergessen zu trainieren", sagte er lachend nach dem Rennen. "Ansonsten habe ich versucht, immer etwas unter meinem Limit zu fahren, um Fehler zu vermeiden", fügte er an. Illusionen, den Tagessieg erringen zu können, hatte er nicht wirklich. "Als Mathieu angriff, war das viel zu schnell für mich", gab van Aert zu.

Hinter den beiden Superstars war Europameister Vanthourenhout "best of the rest". Bester Deutscher wurde Silas Kuschla (Stevens). Der 18-jährige Hannoveraner feierte sein bestes Ergebnis im Weltcup und durfte das Rennen als 33. zu Ende fahren. Der Schweizer Kevin Kuhn (Tormans CX) kam als 13. ins Ziel.

Sweeck verteidigte die Führung im Gesamtweltcup. Er hat 236 Punkte auf dem Konto, sechs mehr als der Zweite Iserbyt. 32 Zahler hinter dem Erstplatzierten liegt Vanthourenhout auf Platz drei. Das neunte Weltcup-Rennen des Winters findet am 11. Dezember in Dublin statt.

