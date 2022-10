Alle vier Rennen, die Pauwels Sauzen mit seinen Topfahrer bestritt, gewann das Team. Nach zwei Siegen für Vanthourenhout zog Iserbyt am Sonntag in Iowa nach.

Schon in der zweiten Runde setzte er zu seiner One-Man-Show an. “Es war gut, gleich allein zu fahren. Wenn man vor den Konkurrenten fährt, sitzen die anderen hinter einem im Sessel. Ich habe deshalb gleich richtig gepusht, als ich sah, dass ich eine Lücke hatte“, erklärte der Weltcup-Sieger des letzten Jahres.

Ad

“Das war so geplant, aber man muss auch gute Beine haben und 110% in Ordnung sein, um das so durchzuführen“, zeigte sich Iserbyt zufrieden.

Rad-Cross Spektakuläre Bilder: Im Drohnenflug mit Brand auf dem Cross-Kurs UPDATE 14/02/2022 UM 01:31 UHR

Bei den Damen gewann Fem van Empel (Pauwels Sauzen – Bingoal) den Weltcupauftakt im Cross im US-amerikanischen Waterloo.

Nach einer spannenden Schlussrunde setzte sie sich im Sprint vor Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin – Deceuninck) durch. Lucinda Brand (Baloise – Trek Lions) verlor im Finale den Anschluss und wurde Dritte vor Denise Betsema (Pauwels Sauzen – Bingoal).

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Mission Titelverteidigung: Iserbyt startet mit Sieg in Waterloo

Highlights: Van Empel gewinnt packenden Schlusspurt

Rad-Cross Als Überflieger zu Gold: Pidcock dominiert Cross-WM UPDATE 31/01/2022 UM 09:53 UHR