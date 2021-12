Rad-Cross

Wout Van Aert gewinnt Cross in Essen - Belgier nicht zu schlagen

Wout van Aert (Jumbo – Visma) hat auch sein zweites Cross-Saisonrennen souverän gewonnen. Beim Ethias Cross in Essen setzte er sich in der 2. Runde im tiefen Matsch von seinem letzten Begleiter Pim Ronhaar (Telenet – Baloise Lions) ab, um daraufhin im Sparmodus zu seinem insgesamt vierten Sieg in Essen zu fahren. Thijs Aerts (Telenet – Baloise Lions) wurde 1:47 Minuten hinter dem Sieger Zweiter.

