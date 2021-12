Rad-Cross

Wout Van Aert gewinnt Superprestige-Lauf in Heusden-Zolder - Belgier dominiert Konkurrenz ab Runde zwei

Wout Van Aert gewinnt den Superprestige-Lauf in Heusden-Zolder in konkurrenzloser Manier: Ab Mitte der zweiten Runde setzt sich der 27 Jahre alte Belgier vom Rest des Feldes ab und siegt schließlich nach 24,4 Kilometern mit über einer Minute Vorsprung vor Tom Pidcock und Eli Iserbyt. Damit gewinnt van Aert auch das fünfte Cross-Rennen, an dem er in dieser Saison teilgenommen hat.

00:02:16, vor 2 Stunden