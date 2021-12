Pidcock verwies Eli Iserbyt auf den dritten Rang.

Das mit Spannung erwartete Duell zwischen Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) und Van Aert blieb dabei auf der Strecke. Schon der Start glückte van der Poel nicht. Der Weltmeister machte sich als Zehnter auf die erste Runde. Zwar kämpfte er sich zwischenzeitlich in die erste Verfolgerposition von Van Aert, konnte diese aber nicht lange gegen Pidcock, Iserbyt und Quentin Hermans (Tormans – Circus Cyclo Cross Team) behaupten.

Ad

Nachdem der Niederländer in einer Kurve auch noch die Kontrolle über sein Rad verlor und stürzte, fand er sich nur noch in der zweiten Verfolgergruppe wieder.

Rad-Cross Pogacar gewinnt slowenische Crossmeisterschaften vor Mezgec VOR EINEM TAG

Die handelte sich wie der Rest der Feldes Runde um Runde mehr Rückstand auf Van Aert ein, der schon ab Mitte des Rennens komfortabel führte, das Trio Pidcock, Iserbyt und Hermans auf eine Minute distanzierte und seinen Vorsprung schließlich nur noch verwaltete. Auch ein Sturz im sechsten Umlauf konnte ihn nicht bremsen.

Nach sechs Runden hatte dann auch van der Poel genug und beendete das Rennen vorzeitig. Er habe einfach nur einen schlechten Tag gehabt, sagte er Hed Nieuwsblad im Anschluss. "Das kann passieren."

In der Gesamtwertung der Superprestige-Serie führt nach sechs von sieben Läufen – der für Mittwoch geplante Lauf in Diegem wurde abgesagt – weiter Iserbyt vor Toon Aerts (Baloise - Trek Lions), der in Zolder zwar nicht seinen besten Tag erwischte, den Rückstand durch eine gute Finalrunde mit dem Sprung auf Platz 5 in der Tageswertung aber in Grenzen halten konnte.

Tagesergebnis:

1. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) 1:03:36

2. Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) +1:04

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal) +1:04

4. Quentin Hermans (Tormans – Circus Cyclo Cross Team) +1:21

5. Toon Aerts (Baloise - Trek Lions) +1:45

6. Corne Van Kessel (Pauwels Sauzen – Bingoal) +1:57

7. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen – Bingoal) +2:04

8. Kevin Kuhn (Tormans – Circus Cyclo Cross Team) +2:09

9. Tim Merlier (Alpecin-Fenix) +2:15

10. Lars van der Haar (Baloise - Trek Lions) +2:15

Lies den gesamten Artikel bei Radsport-News

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: "Ich bin echt sprachlos": Martin mit harter Kritik wegen Stürzen

Krönung auf der Königsetappe der Tour: Pogacars Traumjahr 2021

Rad-Cross Dendermonde: Van Aert gewinnt erstes Duell mit van der Poel VOR EINEM TAG