Wout Van Aert zurück im Cross-Weltcup: Highlights aus Tabor

Wout Van Aert zurück im Cross-Weltcup: Die Highlights vom Rennen in Tabor am Sonntag, wo der Belgier erneut aufs Podium kam. Der Sieg ging an Michael Vanthourenhout.

00:02:15, 12 angesehen, vor 18 Stunden