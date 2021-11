Radsport

Alex Dowsett versucht sich am Stundenweltrekord von Victor Campenaerts - und scheitert

Alex Dowsett versucht sich am im April 2019 aufgestellten Stundenweltrekord von Victor Campenaerts (55,089 km), verpasst diesen aber um umgerechnet 34,077 Sekunden. Er schafft 54,555 Kilometer in exakt 60 Minuten - was immerhin über dem vorherigen Rekord von Bradley Wiggins (54,526 km) liegt, aber nicht ganz zu Campenaerts' Bestmarke reicht. Im Ziel ist er entsprechend enttäuscht.

00:01:27, vor 3 Stunden