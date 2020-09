"Wir als Athleten würden selbst gerne die Namen derer wissen, die gedopt haben, UCI, NADA und WADA. So bald wie möglich bitte", fuhr der Hürther auf dem Kurznachrichtendienst auf Englisch fort. Damit reagierte Greipel darauf, dass der Erfurter Arzt Mark Schmidt am Dienstag in München ein umfassendes Geständnis ob seiner Doping-Machenschaften abgelegt hat.