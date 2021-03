Radsport

Annemiek van Vleuten: Neustart in neuem Team bei Movistar

Annemiek van Vleuten startet in einem neuen Team in die Saison 2021: Im Trikot von Movistar will die Niederländerin die nächsten großen Siege holen.

00:03:51, 28/02/2021 Am 23:15