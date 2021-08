Radsport

Arctic Race of Norway: Highlights der 1. Etappe in Tromsö über 142 Kilometer

Das Arctic Race of Norway findet nach einer einjährigen Pause wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr wieder statt. Auf der ersten Etappe geht es durch Tromsö und in das Umland der norwegischen Stadt. Über 142 Kilometer müssen die Fahrer durch die norwegische Landschaft. Alle Highlights der ersten Etappe gibt es hier.

00:04:53, vor 32 Minuten