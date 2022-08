Radsport

Arctic Race of Norway: Victor Lafay übernimmt mit Tagessieg in Levanger Gelbes Trikot

Victor Lafay sichert sich den Sieg auf der vorletzten Etappe des Arctic Race of Norway. Der Franzose vom Team Cofidis übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Als bester Deutscher wurde der Olympiazweite im Rudern, Jason Osborne von Alpecin-Deceuninck, Tagessiebter und verbesserte sich im Gesamtstand in die Top Ten.

00:04:26, vor einer Stunde