ASVÖ King of the Lake 2021: Das Zeitfahr-Highlight rund um den Attersee im Salzkammergut

Am 18. September 2021 wird zum elften Mal der "King of the Lake" ausgetragen. Der "King of the Lake" ist ein Zeitfahr-Event für Profis sowie Jedermänner und -frauen rund um den Attersee. Gefahren wird auf einem Rundkurs über 47,2 Kilometer. Eurosport.de zeigt den "King of the Lake 2021" im Livestream. Impressionen vom Rennen gibt es hier im Trailer. Mehr Infos auf www.kotl.at.

