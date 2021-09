Radsport

ASVÖ King of the Lake 2021 im Livestream - Zeitfahr-Klassiker rund um den Attersee

Der ASVÖ King of the Lake gehört zu den Höhepunkten der Radsport-Saison im Jedermann-Bereich. Eurosport.de überträgt das Zeitfahren Rund um den Attersee am Samstag, 18. September 2021 von 12:45 bis 18:45 Uhr im Livestream.

07:30:00, vor einer Stunde