ASVÖ King of the Lake: Kostenloser Livestream - Jedermann-Zeitfahren am Attersee

Eurosport überträgt mit dem ASVÖ King of the Lake am Attersee das größte Jedermann-Zeitfahren in Europa von 12:50 bis 18:45 Uhr im kostenlosen Livestream auf Eurosport.de. Nach dem Start in Kammer/Schörfling geht es über 47,2 Kilometer einmal rund um den malerischen Attersee.

06:00:00, vor 17 Minuten