Radsport

Aufreger beim Zeitfahren: Lieferwagen wird fast zur Straßensperre bei Tour of Friesland

Aufreger beim Zeitfahren: Ein Lieferwagen wird fast zur Straßensperre beim Kampf gegen die Uhr auf der ersten Etappe der Tour of Friesland in den Niederlanden. Die Italienerin Letizia Paternoster wird aber am Ende kaum in ihrem Rennen gestört.

00:00:13, vor einer Stunde