Bahnrad-EM: Katie Archibald und Neah Evans holen Gold im Madison für Großbritannien trotz Sturz

Katie Archibald und Neah Evans holen bei der Bahnrad-EM in Grenchen Gold im Madison-Wettbewerb - und dass, obwohl Evans in der Anfangsphase gestürzt und hart auf die Bahn aufgeprallt war. Am Ende kann den Schottinnen aber kein Duo das Wasser reichen.

00:03:12, vor 9 Minuten