Nicolas Heinrich (Chemnitz) und Felix Groß (Leipzig) hatten zuvor als Fünfter und Sechster der Qualifikation das Halbfinale in der Verfolgung knapp verpasst.

Im Scratch landete Theo Reinhardt (Berlin) auf Rang zehn. Lea Lin Teutenberg (Mettmann) fuhr im Omnium auf den siebten Platz.

Am Mittwoch hatte der Bahnrad-Vierer der Frauen nach Olympia-Gold in Tokio auch EM-Gold in der Mannschaftsverfolgung geholt.

(SID)

Milan gewinnt Gold in der EM-Einzelverfolgung für Italien

