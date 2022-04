Radsport

Baskenland-Rundfahrt: Lucas Hamilton fliegt volles Rohr über die Leitplanke

Lucas Hamilton (Bike Exchange) sorgt auf der 5. Etappe der Baskenland-Rundfahrt 2022 für eine Schrecksekunde, als er in einer Abfahrt eine Kurve falsch einschätzt, sich verbremst und dann über die Leitplanke in den Abgrund fliegt. Nach einigen bangen Sekunden rappelt sich der Australier wieder auf und kann, nachdem das Feld die Unglücksstelle passiert, in einen Krankenwagen zum Check einsteigen.

00:03:18, vor 20 Stunden