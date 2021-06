Radsport

Belgium Tour - Caleb Ewan sprintet zum zweiten Sieg in Folge: Das Finale der 4. Etappe

Caleb Ewan (Lotto Soudal) hat die 4. Etappe der Belgien-Rundfahrt für sich entschieden und damit seinen zweiten Etappensieg in Folge geholt. Beim Massensprint in Hamoir profitierte der australische Sprinter von der perfekten Vorarbeit seines Teams, das ihn im kurvigen Finale in glänzende Position gebracht hatte. Der letzte Kilometer der 4. Etappe im Video.

00:03:47, vor 2 Stunden