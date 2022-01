Radsport

Bora-hansgrohe startet in die Saisonvorbereitung 2022 in neuem Look

Der Rad-Rennstall Bora-hansgrohe bereitet sich auf die Mallorca Challenge mit den ersten Rennen der Saison am Wochenende vor. Das Team um Emanuel Buchmann will im Jahr 2022 wieder voll attackieren - und das in neuen Look.

