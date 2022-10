Radsport

Bora-Stars genießen Ötztal mit Ski und Mountainbike - Teamcamp in Sölden mit allen Stars und Betreuern

Team Bora-hansgrohe war im Ötztal zum jährliche Teamcamp mit allen Profis, Neuzugängen und sämtlichen Betreuern um Teamchef Ralph Denk in Sölden . Dort wurden die Einsätze für die nächste Saison geplant und das vielfältige Sportangebot im Ötztal voll ausgenutzt. Höhepunkt war ein Skitag am Rettenbachferner wo am 22./23. Oktober der Alpine Skiweltcup startet.

