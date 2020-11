"Jetzt wissen wir, dass wir in der Lage sind, vom Titel zu träumen", sagte der 27-Jährige laut "El Universo". "Das ist das neue Ziel, das wir uns in naher Zukunft gesetzt haben."

Ob diese schon in der nächsten Saison umgesetzt werden kann, scheint wegen der Olympischen Spiele fraglich, da das Straßenrennen in Tokio nur sechs Tage nach der letzten Etappe der Tour stattfindet, so dass nur wenig Zeit bleiben würde, den Jetlag in Ostasien zu verarbeiten.