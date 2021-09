Radsport

Challenge by La Vuelta: Liane Lippert sprintet auf der 3. Etappe in Pereiro de Aguiar aufs Podest

Liane Lippert (DSM) ist auf der 3. Etappe der Ceratizit Challenge by La Vuelta aufs Podest gefahren. Die 23-Jährige gewann in Pereiro de Aguiar den Sprint der Verfolgerinnengruppe und sicherte sich den zweiten Platz hinter der Etappensiegerin Annemiek van Vleuten (Movistar). Die Niederländerin war zu diesem Zeitpunkt schon längst im Ziel. Der Kampf in der Verfolgergruppe ums Podest im Video.

