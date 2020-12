Froome, der zuletzt in Kalifornien trainiert hatte, freue sich vor allem darauf, dort erstmals mit seinen neuen Teamkollegen zu fahren. Der 35-Jährige stand in den vergangenen elf Jahren ohne Unterbrechung beim Team Sky beziehungsweise Team Ineos unter Vertrag und gewann dort viermal die Tour de France, zweimal die Vuelta a Espana und auch einmal den Giro d'Italia. Mit Israel Start-Up Nation will er in den Club der fünffachen Tour-Sieger aufsteigen.