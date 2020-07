Auch das Critérium du Dauphiné musste der Corona-Pandemie seinen Tribut zollen. Nicht nur wurde die Rundfahrt durch Südfrankreich vom Juni in den August verlegt. Die 72. Auflage der Tour-Generalprobe wird auch über lediglich fünf Etappen führen, also drei weniger als ursprünglich vorgesehen. Eurosport wird den Härtestest mit Staraufgebot live im TV und im Livestream im Eurosport Player übertragen.

Diese Planung sieht im Vergleich zum Ursprungsplan, von der Kürzung abgesehen, nicht viele Änderungen vorsieht. Neu gestaltet ist nur die Auftaktetappe, die von Clermont-Ferrand nach Saint-Christo-en-Jarez führt und mit ihren welligen 218,5 Kilometern die längste der gesamten Rundfahrt ist. Bereits bei ihrem ersten Entwurf verzichteten die Streckenplaner auf ein Zeitfahren im Programm, dagegen kommen die Bergspezialisten ab dem vierten Teilstück voll auf ihre Kosten.

Als einzige Gelegenheit für die Sprinter wird, nachdem auch die ursprüngliche 4. Etappe mit Ziel Bourg-de-Péage gestrichen wurde, wohl nur der Auftakt bleiben, der allerdings auf einem zu Attacken einladenden hügeligen Rundkurs um Saint-Christo-en-Jarez endet.

Schlussetappe mit acht kategorisierten Anstiegen

Ab dem zweiten Tag müssen dann schon die Klassementfahrer auf der Hut sein, ehe das Schlusswochenende ein Kletterfestival bietet: So weist die vorletzte Etappe von Ugine nach Megève nach Angaben der Veranstalter auf 157 Kilometern rund 4.700 Höhenmeter auf.

Am Finaltag schließlich geht es rund um Megève auf 153 Kilometern sogar acht kategorisierte Anstiege hinauf, darunter bei Kilometer 46 den Col de Romme (HC / 8,8km / 8,9%) und direkt im Anschluss daran bei Kilometer 60 den Col de la Colombière (1. Kat. / 7,5km / 8,5%).

Das Finale führt über die Kombination Côte de Domancy und die schwere Côte de Cordon in Richtung Altiport, der über eine neun Kilometer lange und 4,6 Prozent steile Steigung von Norden kommend angesteuert wird. Dabei sind die letzten gut sieben Kilometer identisch zur Schlusssteigung der Etappe des Vortags, die ebenfalls am Flugplatz von Megéve endete.

Star-Aufgebot bei der Dauphiné

Da das Critérium du Dauphiné knapp zwei Wochen vor dem Grand Départ in Nizza stattfindet und die Tour de Suisse, das zweite bedeutende Vorbereitungsrennen auf die Frankreich-Rundfahrt, in diesem Jahr ausfällt, darf mit einem Star-Aufgebot gerechnet werden. Am Dienstag bestätigte die ASO offiziell bereits Primoz Roglic, Egan Bernal, Tom Dumoulin, Julian Alaphilippe, Romain Bardet und Thibaut Pinot als Teilnehmer.

Der Etappenplan:

1. Etappe, 12. August: Clermont-Ferrand - Saint-Christo-en-Jarez, 218.5km

2. Etappe, 13. August: Vienne - Col de Porte, 135km

3. Etappe, 14. August: Corenc - Saint-Martin-de-Belleville, 157km

4. Etappe, 15. August: Ugine - Megève, 157km

5. Etappe, 16. August: Megève - Megève, 153.5km

