Radsport

CRO Race: Stephen Williams sorgt für britischen Sieg auf Königsetappe in Kroatien

CRO Race: Stephen Williams sorgt für einen britischen Sieg auf Königsetappe in Kroatien, der Bahrain-Profi konnte am letzten Anstieg Simon Yates abschütteln und sich vor den Verfolgern ins Ziel retten. Damit übernahm er am vorletzten Tag auch die Gesamtführung der Rundfahrt in Kroatien.

00:02:10, vor 37 Minuten