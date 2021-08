Radsport

Dänemark-Rundfahrt: Crash löst Kettenreaktion aus - Andresen fliegt ins Feld ab

Zum Auftakt der Dänemark-Rundfahrt gab es einen spektakulären Crash. Dieser ereginete sich 34 Kilometer vor dem Ziel im Peloton. Dabei wurde unter anderem Lokalmatador Tobias Andresen erwischt, der für das deutsche Team DSM an den Start geht. Er stürzte in einen Graben und blieb einige Zeit liegen. So erging es auch seinem Landsmann Julius Nowak Dalner.

00:01:43, vor 39 Minuten