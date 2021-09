Radsport

Daniel Martin verrät: Das werde ich nach meinem Karriereende am meisten vermissen

Daniel Martin beendet in wenigen Wochen seine lange und erfolgreiche Karriere als Radprofi. Im Interview blickt er zurück, nennt die Gründe für seinen Rücktritt und verrät, was er am Radsport am meisten vermissen wird.

00:04:11, vor 27 Minuten