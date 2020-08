Deutschland-Tour 2021: Komplette Strecke steht fest

Der Streckenverlauf der Deutschland-Tour der Radprofis im kommenden Jahr steht so früh wie noch nie fest: Die Rundfahrt verläuft in der zweiten Augusthälfte über vier Etappen von der Hansestadt Stralsund nach Nürnberg. Die Gesamtlänge beträgt 727 Kilometer. Die eine Hälfte der Rundfahrt wird in den östlichen Bundesländern ausgetragen, die andere im westlichen Teil.Als letztes Teilstück wurde...

Die Gesamtlänge beträgt 727 Kilometer. Die eine Hälfte der Rundfahrt wird in den östlichen Bundesländern ausgetragen, die andere im westlichen Teil.

Als letztes Teilstück wurde die zweite Etappe festgelegt, diese führt über 185 Kilometer von Sangerhausen in Sachsen-Anhalt ins thüringische Ilmenau. Den Auftakt macht das Teilstück in Mecklenburg-Vorpommern von Stralsund nach Schwerin (191 km), dann geht es am dritten Tag von Ilmenau ins fränkische Erlangen (191 km). Den Abschluss bildet die vierte Etappe von Erlangen nach Nürnberg (160 km).

Tour de France Schachmann fordert vor der Tour: "Fans sollten ihr Hirn einschalten" VOR 10 STUNDEN

"Die Deutschland Tour verbindet: Den Norden mit dem Süden und die östlichen mit den westlichen Bundesländern. Diese Strecke wird Deutschland im Sommer 2021 in seiner ganzen Vielfalt präsentieren", sagte Claude Rach vom Veranstalter der Tour.

Der Sportliche Leiter, Ex-Profi Fabian Wegmann, ergänzte: "Die Tour bleibt ihrem Erfolgsrezept als Klassiker-Rundfahrt treu. Vier spannende Etappen, bei denen die Fahrer entscheiden, wie sie verlaufen. Nur eines ist ziemlich sicher: Es wird wieder ein Sekundenspiel, das erst auf den letzten Kilometern in Nürnberg entschieden wird."

Die dritte Auflage der Deutschland-Tour seit der Wiederaufnahme der Veranstaltung war ursprünglich vom 20. bis 23. August 2020 geplant, aufgrund der Coronakrise aber Ende April abgesagt und auf 2021 verschoben worden.

Die vier Etappen der Deutschland-Tour (genaue Termine stehen noch nicht fest):

1. Etappe: Stralsund - Schwerin (191 km)

2. Etappe: Sangerhausen - Ilmenau (185 km)

3. Etappe: Ilmenau - Erlangen (191 km)

4. Etappe: Erlangen - Nürnberg (160 km)

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: "Unrealistisch, dass ich fahre": Schachmann droht Tour-Aus

Play Icon WATCH Berge ohne Ende: So sieht die Tour de France 2020 aus 00:05:14

Tour de France Keine Tour für Froome und Thomas: Ineos lässt Ex-Sieger daheim VOR 28 MINUTEN

Play Icon