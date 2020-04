Wegen der Coronakrise kann die Deutschland-Tour 2020 nicht stattfinden. Das Rennen soll in einem Jahr nachgeholt werden. Kleineren Rennen in Deutschland droht ein anderes Schicksal. Für Rund um Köln geht es um die Existenz. Die Veranstalter von Eschborn-Frankfurt reagieren auf die Absage mit einem E-Race, das sogar im Fernsehen gezeigt wird.

Am Freitag gehört die Frankfurter Innenstadt wieder ganz den Radprofis, und natürlich ist auch Lokalmatador John Degenkolb erneut mittendrin - wenn auch dieses Mal nur mit seinem virtuellen Avatar in einem digitalen Rennen. Ein E-Race soll Fans und Fahrer über die coronabedingte Absage des Mai-Klassikers Eschborn-Frankfurt hinwegtrösten.

Über 40 Kilometer von Eschborn durch die künstliche Frankfurter City und wieder zurück wird auf der Trainingsplattform Rouvy gefahren, interessierte Radsport-Enthusiasten sind zum Mitmachen aufgerufen, sogar der "Hessische Rundfunk" nimmt das Event in sein Programm auf. "Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders", sagte Degenkolb vor seinem Heimrennen der außergewöhnlichen Art: "Wir müssen alle gemeinsam nach vorne schauen und das Beste daraus machen."

Schwerer Schlag für deutschen Radsport

Die Coronakrise zwingt den Radsport auch in Deutschland zu kreativen Lösungen. Die Zahl der abgesagten Rennen steigt - die Veranstalter stellt das vor ganz unterschiedliche Herausforderungen. Am Dienstag gab die Deutschland-Tour, hierzulande das derzeit wohl prominenteste Rennen, das Aus für 2020 bekannt. Für einen Sport, der nach zahlreichen Doping-Skandalen hart um den Aufschwung gekämpft hat, ist das ein schwerer Schlag. Am Mittwoch wurde dann auch die DM in Stuttgart um ein Jahr verschoben.

"So groß die Enttäuschung auch ist, aber unter den aktuellen Umständen und mit der Entscheidung der Bundesregierung kann die Deutschland-Tour in diesem Jahr leider nicht stattfinden", sagte Claude Rach, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports. Großveranstaltungen sind in Deutschland bis mindestens Ende August untersagt. Das Rennen soll im August 2021 nachgeholt werden. Alle Etappenorte zwischen dem Start in Stralsund und dem Abschluss in Nürnberg sowie alle beteiligten Bundesländer hätten ihr Interesse unterstrichen, auch im kommenden Jahr Gastgeber der Rundfahrt zu sein.

Eschborn-Frankfurt geht es besser als Rund um Köln

Hinter der Deutschland-Tour - und auch dem Eintagesrennen Eschborn-Frankfurt - steht die französische ASO, der mächtigste Veranstalter im Radsport, der unter anderem auch die Tour de France organisiert. Die 2018 wiederbelebte Deutschland-Tour ist als langfristiges Projekt und Investment in den wichtigen deutschen Markt angelegt. Beide Rennen dürften die Krise deshalb vergleichsweise gut überstehen.

Kleineren Rennen droht dagegen das Aus. "Mit Glück überleben wir als Veranstalter das Jahr mit einem dicken blauen Auge", sagte Markus Frisch vom am 14. Juni geplanten Eintagesrennen Rund um Köln: "Für uns geht es auch um die Existenz, trotz der anderen Events, die wir veranstalten – wenn sie denn stattfinden sollten." Es gebe aber weiter Chancen auf eine Austragung von Rund um Köln im Jahr 2021: "Es wird hart, aber es ist möglich."

Die Hamburg Cyclassics (16. August), neben Eschborn-Frankfurt das einzige World-Tour-Rennen in Deutschland, wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein Ausweichtermin wird aufgrund der allgemeinen Verwerfungen im Rennkalender aber schwer zu finden sein. Die Austragung des Münsterland-Giros (3. Oktober) hängt von den Entscheidungen der Bundesregierung ab. Vermutlich müssen sich Fans und Fahrer an weitere virtuelle Ausfahrten einstellen.

