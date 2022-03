Das gaben die Veranstalter im Rahmen der Streckenpräsentation am Donnerstag bekannt.

Nach dem Startschuss am 24. August in Weimar führt der Kurs über die Zielorte Meiningen, Marburg und die Bergankunft an der Bergstation Schauinsland nach Stuttgart.

Die Deutschland Tour war 2018 nach zehnjähriger Pause vom Tour-de-France-Veranstalter ASO neu aufgelegt worden. Im Vorjahr hatte Tour-Etappensieger Nils Politt (Köln) vom deutschen Team Bora-hansgrohe seinen ersten Gesamtsieg bei der Heim-Rundfahrt gefeiert.

Der Etappenplan der Deutschland Tour 2022:

Prolog (Mittwoch, 24. August): Weimar (2,7 km)

1. Etappe (Donnerstag, 25. August): Weimar - Meiningen (171 km)

2. Etappe (Freitag, 26. August): Meiningen - Marburg (199 km)

3. Etappe (Samstag, 27. August): Freiburg - Bergstation Schauinsland (150 km)

4. Etappe (Sonntag, 28. August): Schiltach - Stuttgart (188 km)

