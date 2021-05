Ein erwachsener Mann verbrennt durchschnittlich 2.500 Kalorien pro Tag. Während eines Etappenrennens ist dieser Wert mit 6.000 und 9.000 Kalorien pro Tag, abhängig vom Fahrertyp und dem Profil der Etappe, um ein Vielfaches höher. Das Äquivalent von 6.000 Kalorien sind beispielsweise 7,5 ganze Pizzen und 58 Bananen. Eine unglaubliche Menge.

Natürlich setzen die Giro-Fahrer auf gesunde, abwechslungsreiche Grundnahrungsmittel in Kombination mit sportartspezifischer Ernährung, um bei Kräften zu bleiben und die Regeneration zu verbessern. "Ausreichendes und spezifisches Training ist nach wie vor das Wichtigste, aber mittlerweile wissen wir, dass eine gute Ernährung ebenfalls entscheidend ist", sagt Fabian Cancellara, der in seiner Karriere 21 Grand Tours gefahren ist und nun mit Eurosport nutrition zusammenarbeitet. "Köche und Performance Manager berechnen individuelle für jeden Fahrer, was er braucht, um beste Leistung zu bringen."

SCHNELLE ENERGIE

Die Produkte von Eurosport nutrition sind so zusammengesetzt, dass sie leicht zu konsumieren sowie schnell und leicht zu verdauen sind und daher eine schnelle Wirkung erzielen. Die Energy Bars, Energy Gels und die Isotonic Sports Drinks haben das 2:1 Verhältnis von Glukose zu Fruktose. In diesem ausgeklügelten Verhältnis ist der Körper in der Lage, bis zu 90 Gramm Zucker pro Stunde aufzunehmen und in Energie umzuwandeln. Bei normaler Nahrung sind es maximal 60 Gramm.