Als Diana So. zu den heiklen Teilen ihrer Aussage kommt, stockt der Krankenschwester immer wieder die Stimme. Fertig gepackte Rucksäcke im goldenen Audi, Kontaktpersonen mit den Codenamen "General" oder "Triple X", Bluttransfusionen ohne Handschuhe und Tupfer - immer begleitet von Angst und Gewissensbissen: Am zweiten Verhandlungstag des Prozesses gegen Mark S. hat die erste Mitangeklagte ihre Beteiligung eingeräumt und konkrete Einblicke in das Dopingsystem gegeben. Dabei erinnerten viele Passagen ihrer mehrstündigen Einlassung mehr an einen Krimi als an eine heile Sportwelt.