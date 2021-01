Denifl ist einer von 23 Sportlern aus acht europäischen Ländern, die als Kunde des Erfurter Sportarztes Mark S. Blutdoping betrieben haben sollen. Aufgefallen war der Mediziner aus Thüringen durch Ermittlungen der Operation Aderlass, die im Februar 2019 am Rande der Nordischen Ski-WM in Seefeld eingeleitet worden waren. Am kommenden Freitag wird in München das Strafmaß für Mark S. verkündet. Die Staatsanwaltschaft hat fünf Jahre und sechs Monate Haft gefordert.