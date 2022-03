Radsport

E3-Klassiker | Attacke am Paterberg: Hier zerlegt Jumbo mit Wout Van Aert und Christophe Laporte die Konkurrenz

Attacke am Paterberg: Hier zerlegt Jumbo mit Wout Van Aert und Christophe Laporte die Konkurrenz, das Duo setzt sich ab und dominiert das Rennen bis ins Ziel - obwohl noch über 40 Kilometer zu fahren sind. Der Sieg in Harelbeke geht schließlich an Van Aert.

00:01:28, vor 36 Minuten