Warum er sich bislang nie zu den Gerüchten äußerte, verriet der Tour-Sieger von 2019 dem Internet-Portal cyclingnews.com: "Offensichtlich wird über viele Dinge gesprochen, es ist in den Nachrichten und überall, aber ich wollte nicht in dieses Spiel einsteigen, indem ich etwas dazu sage."

Italienischen Medien hatten ihn mit Abwanderungsgedanken in Verbindung gebracht, nachdem er sich bei der Vuelta die Führung mit Adam Yates geteilt hatte. Bernal, der vor der vorletzten Etappe einen Platz vor dem Briten rangierte, musste zurückstecken, als sich Yates in einer Ausreißergruppe auf Platz 4 in der Gesamtwertung nach vorne schob. Bernal fiel auf Rang 6 zurück. Das habe ihm nichts ausgemacht.

Ad

"Nein. Nein, nein, nein. Nur nein, ehrlich", antwortete Bernal gegenüber "cyclingnews.com" in Dubai beim Giro d'Italia Criterium auf die Frage, ob er während der Vuelta Probleme mit dem Team oder mit Yates gehabt habe. "Ich habe mich supergut mit Yates verstanden. Er ist ein wirklich ruhiger Typ, ein Fahrer mit viel Klasse. Es lief wirklich supergut. Es war das erste Rennen, das ich mit ihm gefahren bin und alles war gut. Es gibt kein Problem, ehrlich", ergänzte der 24-jährige Kolumbianer.

Radsport López schießt gegen Ex-Team: "Movistar schafft bestimmte Dinge nicht gut" 22/10/2021 AM 11:17

Auch an Verbindungen zum Team Israel Start-Up Nation, die spanische Zeitung "Marca" ins Spiel brachten, dementierte Bernal: "Ich gehe nirgendwo hin oder was auch immer. Es ist nie etwas passiert."

Obwohl er in diesem Jahr den Giro gewann, wird er 2022 die Italienrundfahrt nicht bestreiten, um wieder bei der Tour de France als Kapitän anzugreifen. 2020 musste er wegen Rückenproblemen auf Platz 16 liegend vor der 17. Etappe aussteigen. Nun sagt er: "Es ist an der Zeit zur Tour zurückzukehren."

Das könnte Dich auch interessieren: Wohl keine Giro-Titelverteidigung: Bernal will 2022 zur Tour de France

"Ein ganz Großer": Bernal feiert Giro-Sieg mit Pokal und Fans

Radsport Entscheidung gefallen: Diese Grand Tour fährt Evenepoel 2022 20/10/2021 AM 15:29