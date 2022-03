Einen Zeitplan für das Comeback gaben Bernal und sein Ineos-Team bislang nicht bekannt.

Der Giro d'Italia-Gewinner wäre bei dem Crash am 24. Januar während einer Trainingsfahrt nach eigener Aussage "beinahe gestorben".

Bernal erlitt bei dem Zusammenprall mit einem plötzlich stoppenden Bus Brüche an einem Halswirbel, zwei Brustwirbeln, elf Rippen und einer Kniescheibe. Außerdem waren seine Lungen kollabiert.

Er verbrachte zwei Wochen im Krankenhaus und musste insgesamt fünf Mal operiert werden.

Eurosport-Experte Alberto Contador traut Bernal nicht nur ein Renn-Comeback in dieser Saison zu, sondern auch gleich den Start in einer Grand Tour - und dort vielleicht sogar ein Podium: "Mal sehen, ob Nernal in der Lage sein wird, die Vuelta zu gewinnen. Ich bin optimistisch, denn er macht gute Fortschritte und kann hoffentlich am Start sein."

