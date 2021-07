"Derzeit können noch keine Vorhersagen getroffen werden, wann er nach Hause zurückkehren kann." erklärte Zanardis Ehefrau.

Der Italiener Zanardi, der einst in der Formel 1 fuhr und seit einigen Jahren Markenbotschafter von BMW ist, befinde sich derzeit in einer Spezialklinik. "Er kann mit uns kommunizieren, aber noch nicht wieder sprechen", so Daniela Zanardi: "Nach der langen Zeit im Koma müssen die Stimmbänder ihre Elastizität zurückgewinnen. Das geht nur über Training und Therapie. Er hat noch immer viel Kraft in Armen und Händen, und er trainiert intensiv an den Geräten." Sie bitte um Verständnis, über diese Statements hinaus keine weiteren Angaben zum Zustand ihres Mannes machen zu wollen.

Zanardi hatte bei einem Unfall in der Toskana am 19. Juni 2020 die Kontrolle über sein Handbike verloren und war mit einem Lastwagen kollidiert. Er erlitt dabei schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen. 2001 hatte der Italiener bei einem Champ-Car-Unfall auf dem Lausitzring beide Beine verloren.

(SID)

